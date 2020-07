“Disegnerei”: Saint Pablo e Bipuntato in un’estate tutta da inventare

Esce oggi 8 luglio “Disegnerei” il nuovo singolo di Saint Pablo per OSA Lab. Per la prima volta l’artista è accompagnato da una voce femminile quella di Bipuntato. L’artista romana ha collaborato con Carl Brave nel disco “Notti brave” e ha di recente pubblicato il suo primo album “Maltempo”.

“Disegnerei”, un brano sognante e in pieno mood estivo. Un sound che grazie alle sonorità di Bipuntato definisce ancor meglio il percorso musicale che Saint Pablo sembra voler intraprendere verso uno stile Pop-R&B. Una canzone che permette all’ascoltatore di disegnare una diversa storia ad ogni ascolto, sperando sempre in un finale diverso.

Due storie, due punti di vista per un’unica canzone

Il brano nasce in un momento grigio come quello del lockdown. I due artisti si sono trovati e hanno registrato in soggiorno, in versione lo-fi il brano che poi è stato prodotto da Madd3e.

“ ‘Disegnerei’ ha una duplice visione: è un pezzo estivo, perché disegnerei un’estate decisamente diversa da quella che stiamo vivendo, utilizzando qualunque strumento per darle una forma definita. Invece, se dovessi descrivere l’altra faccia della medaglia, disegnerei una situazione malinconica, che delinea la fine di una storia in cui una delle due parti possa ripercorrere gli errori fatti e possa utilizzare questi errori per disegnare un altro finale” – Saint Pablo.

“Disegnerei è la somma degli attimi perduti. È stata scritta tra Talenti e piazza Sempione, in un giugno decisamente particolare. È per chi sente il peso dei proprio errori, quando ci si chiede chi aveva ragione e chi no. Decidere di partire con l’idea di non tornare, fare un giro assurdo per incollare i pezzi e sperare che dicano qualcosa di diverso” – Bipuntato.