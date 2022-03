We chill harder than you party – Salad Sundays è il gioiellino della scena lo-fi

Domenica 6 Marzo abbiamo partecipato al launch party di un progetto ambizioso nato da un’idea di Bonsai Publishing e Salad Days, nella particolare cornice dell’Art Mall a Milano.

Bonsai Publishing è la prima realtà italiana di edizioni musicali e management interamente dedicata alla lo-fi e a tutti gli autori e producer della scena nazionale e internazionale. I giovanissimi Ludovica, Matteo e Francesco hanno da subito riconosciuto il potenziale di questo microcosmo ascendente e deciso di fornire ai producer un supporto professionale nella tutela del diritto d’autore, nella valorizzazione delle opere e nell’exploitation del catalogo, attestandosi come punto di riferimento snello, dinamico e affidabile per la scena. Da giugno 2020 Bonsai Publishing ha costruito un catalogo lo-fi 100% made in Italy di oltre 1100 brani che, considerando unicamente Spotify, genera approssimativamente quindici milioni di stream mensili e conta circa 300 milioni di stream generati in passato.

Dall’esperienza maturata nelle vesti di editori musicali, lo scorso maggio ha preso vita Salad Days, l’etichetta di beat lo-fi dal taglio grafico smaccatamente friendly e sbarazzino (tutto linee essenziali e colori pastello) e un catalogo di oltre 150 release, molte delle quali inserite nelle più seguite playlist editoriali di Apple Music e Spotify. La loro main playlist Spotify “lofi chill beats – study, work, relax” conta ad oggi oltre 11.000 followers.

Più di un format, SALAD SUNDAYS sintetizza un mood of life smaccatamente sbarazzino e spensierato, per staccare dal mondo e lasciarsi avvolgere dalla vibe aesthetic e dall’ipnotico flusso dei beat di ENRA | Slowheal | Addict. | Rewind | eugenio izzi | H.1 | stream_error | Simber | XXIII | marbre | CAMOMILLA | Darsena | Lofitaly, che si sono alternati on stage per presentare al pubblico dell’Art Mall il meglio della loro produzione.

SALAD SUNDAYS –we chill harder than you party è il nuovo imperdibile appuntamento con la “next big thing low fidelity”, nel cuore di Milano e noi siamo felici di aver partecipato a questa serata in presentazione di un’idea fresca e giovane che promuoviamo a pieni voti!