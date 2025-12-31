Saldi invernali 2026: calendario regione per regione

Con l’arrivo del 2026 sono in arrivo i tanti attesi saldi invernali per gli amanti dello shopping. Un imperdibile occasione per poter fare acquisti riuscendo a risparmiare qualcosina. Ad essere coinvolti sono sia i negozi fisici che gli store online, dove verranno attivate promozioni per diversi tipi di merce. Di seguito è presentato il calendario regione per regione.

IL CALENDARIO – Gli sconti invernali avranno inizio il 3 gennaio in quasi tutta Italia. In Valle d’Aosta partiranno il 2 gennaio, mentre solo in Liguria inizieranno il 5 gennaio. Inoltre, ogni regione può scegliere autonomamente la durata dei saldi e le restrizioni da applicare.

Di seguito sono presentate le date ufficiali regione per regione:

Abruzzo: dal 3 gennaio al 3 marzo 2026

Basilicata: dal 3 gennaio al 1° marzo 2026

Calabria: dal 3 gennaio al 4 marzo 2026

Campania: dal 3 gennaio al 3 marzo 2026

Emilia-Romagna: dal 3 gennaio al 3 marzo 2026

Friuli Venezia Giulia: dal 3 gennaio al 31 marzo 2026

Lazio: dal 3 gennaio al 15 febbraio 2026

Lombardia: dal 3 gennaio al 4 marzo 2026

Piemonte: dal 3 gennaio al 28 febbraio 2026

Sicilia: dal 3 gennaio al 15 marzo 2026

Toscana: dal 3 gennaio al 3 marzo 2026

Veneto: dal 3 gennaio al 28 febbraio 2026

Liguria: dal 5 gennaio al 18 febbraio 2026

Marche: dal 4 gennaio al 1° marzo 2026

Molise: dal 4 gennaio al 4 marzo 2026

Puglia: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2026

Sardegna: dal 4 gennaio al 4 marzo 2026

Umbria: dal 4 gennaio al 4 marzo 2026

Valle d’Aosta: dal 2 gennaio al 31 marzo 2026

Provincia autonoma di Trento: dall’8 gennaio al 5 febbraio 2026