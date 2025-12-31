mercoledì, Dicembre 31, 2025
Attualità

Saldi invernali 2026: calendario regione per regione

Con l’arrivo del 2026 sono in arrivo i tanti attesi saldi invernali per gli amanti dello shopping. Un imperdibile occasione per poter fare acquisti riuscendo a risparmiare qualcosina. Ad essere coinvolti sono sia i negozi fisici che gli store online, dove verranno attivate promozioni per diversi tipi di merce. Di seguito è presentato il calendario regione per regione.

IL CALENDARIO – Gli sconti invernali avranno inizio il 3 gennaio in quasi tutta Italia. In Valle d’Aosta partiranno il 2 gennaio, mentre solo in Liguria inizieranno il 5 gennaio. Inoltre, ogni regione può scegliere autonomamente la durata dei saldi e le restrizioni da applicare.

Di seguito sono presentate le date ufficiali regione per regione:

  • Abruzzo: dal 3 gennaio al 3 marzo 2026
  • Basilicata: dal 3 gennaio al 1° marzo 2026
  • Calabria: dal 3 gennaio al 4 marzo 2026
  • Campania: dal 3 gennaio al 3 marzo 2026
  • Emilia-Romagna: dal 3 gennaio al 3 marzo 2026
  • Friuli Venezia Giulia: dal 3 gennaio al 31 marzo 2026
  • Lazio: dal 3 gennaio al 15 febbraio 2026
  • Lombardia: dal 3 gennaio al 4 marzo 2026
  • Piemonte: dal 3 gennaio al 28 febbraio 2026
  • Sicilia: dal 3 gennaio al 15 marzo 2026
  • Toscana: dal 3 gennaio al 3 marzo 2026
  • Veneto: dal 3 gennaio al 28 febbraio 2026
  • Liguria: dal 5 gennaio al 18 febbraio 2026
  • Marche: dal 4 gennaio al 1° marzo 2026
  • Molise: dal 4 gennaio al 4 marzo 2026
  • Puglia: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2026
  • Sardegna: dal 4 gennaio al 4 marzo 2026
  • Umbria: dal 4 gennaio al 4 marzo 2026
  • Valle d’Aosta: dal 2 gennaio al 31 marzo 2026
  • Provincia autonoma di Trento: dall’8 gennaio al 5 febbraio 2026
  • Provincia autonoma di Bolzano: dall’8 gennaio al 5 febbraio 2026
