Salernitana, a Napoli per fare la partita della vita: “Ci crediamo, dobbiamo vincere”

La Salernitana si appresta a scendere in campo contro il Napoli per una gara decisiva per la squadra partenopea. In caso di vittoria, gli azzurri potrebbero festeggiare la vittoria matematica dello Scudetto. Sarà necessario, però, anche un risultato non positivo da parte della Lazio di Maurizio Sarri.

La squadra granata, però, non vuole venire a Napoli per fare la vittima sacrificale. Lo rivela l’allenatore della squadra, Sousa, con queste dichiarazioni: “Sento che l’ambiente ci crede. Sono felice che la gente si senta partecipe, il lavoro lo stiamo facendo tutti insieme. Noi ci crediamo e vogliamo competere ovunque e contro ogni avversario. Che sia in casa o in trasferta“.

La Salernitana è pronta a fare la partita della vita al Maradona anche per la sua classifica. L’obiettivo è infatti incamerare punti per la salvezza e non aspettare l’ultima giornata. Anche i tifosi ci credono, e, nell’allenamento a porte aperte, i tifosi granata erano scatenati all’Arechi. Molti sono gli striscioni che sono stati esposti: “Ci crediamo, dobbiamo vincere“, cita uno di questi.