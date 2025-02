Salernitana, ennesimo tonfo e rischio Serie C: tra le fila del club anche un ex SSC Napoli

Dopo la grande esperienza in Serie A dello scorso anno, seppur conclusa all’ultimo posto in classifica nel massimo campionato italiano e conseguente retrocessione, ci si aspettava di più dalla Salernitana del presidente Iervolino, che ora lotta per non retrocedere in Serie C.

Il club campano non sta offrendo grandi prestazioni e l’ennesima sconfitta è arrivata lo scorso fine settimana contro la Carrarese. I giocatori dovranno ora dare il massimo in queste partite da qui alla fine del campionato per evitare un clamoroso tonfo che porterebbe il club in Serie C.

DISASTRO SALERNITANA IN SERIE B CON L’ENNESIMA SCONFITTA CONTRO LA CARRARESE. CLUB IN LOTTA PER NON RETROCEDERE, TRA I CALCIATORI ANCHE UN EX NAPOLI

Tra i calciatori della Salernitana vi è anche una vecchia conoscenza della SSC Napoli: Luigi Sepe. Come tutta la squadra, anche quest’ultimo non sta facendo una grande stagione e molti sono i mugugni da parte dei tifosi, soprattutto sui social. Dopo prestazioni non esaltanti, sembra aver perso posizioni in rosa.

Sui social, nelle precedenti partite, molti si sono impuntati contro di lui con commenti anche pesanti. A Lira TV, in particolare, alcuni tifosi lo avevano contestato:“Non ne prende una, un vero disastro. Si prendesse la sua Ferrari e se ne andasse via da Salerno”, “Sepe, Maggiore e Torregrossa via da Salerno”. Anche sui social molti puntano il dito contro di lui: “Solo perché ha giocato a Napoli qui si pensa di essere un grande calciatore”, “Devono andare tutti via!!”.