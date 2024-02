Salernitana, il dopo Inzaghi è Ballardini: era finito anche nel mirino di Aurelio De Laurentiis

La Salernitana avrebbe scelto il nuovo allenatore per sostituire Filippo Inzaghi: Davide Ballardini. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale, proprio l’ex Genoa sarebbe in cima alla lista di Walter Sabatini come nuovo mister della squadra granata.

“Dopo la sconfitta contro l’Empoli, la Salernitana ha deciso di esonerare Filippo Inzaghi. Walter Sabatini sta ora lavorando per trovare il sostituto e la società granata ha una lista di nome da cui potrebbe uscire il nuovo allenatore”.

“Sono diversi i nomi sulla lista della Salernitana per il post Filippo Inzaghi. Walter Sabatini farà un tentativo dell’ultim’ora per Davide Ballardini: l’ex Cremonese è speso subentrato a stagione in corso e lavorato in situazioni di classifica analoghe in quelle in cui riversa la società granata”.

DAVIDE BALLARDINI ERA STATO ACCOSTATO AL NAPOLI DOPO L’ESONERO DI RUDI GARCIA E DOPO LE PRIME DIFFICOLTA’ DI MAZZARRI

Dopo l’esonero di Rudi Garcia, Davide Ballardini rappresentava un’ipotesi per il presidente Aurelio De Laurentiis, che alla fine ha deciso di puntare su Mazzarri. Il nome dell’ex tecnico del Genoa, però, era stato accostato agli azzurri anche dopo la partita persa dagli azzurri contro il Torino dove si parlò di possibili dimissioni del tecnico toscano.