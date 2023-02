Salernitana, il sostituto di Nicola: il sogno è un ex allenatore del Napoli

Dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona, il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha optato per la decisione di sostituire Davide Nicola. La squadra campana viaggia ormai nella zona bassa della classifica e il rischio di finire in Serie B è grosso.

Per questo motivo, secondo le ultime indiscrezioni, il presidente della società granata avrebbe messo in lista tre allenatori per sostituire l’attuale mister: Andrea Pirlo, Vincenzo Moltella e la sorpresa Frnacesco Farioli. Il sogno del presidente Iervolino è un ex allenatore del Napoli, Rino Gattuso, il quale ha concluso la sua esperienza sulla panchina del Valencia qualche giorno fa per via dell’esonero.

Nelle prossime ore la decisione di del presidente della Salernitana, il quale ha deciso di dare una scossa alla squadra dopo le ultime prestazioni negative.