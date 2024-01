Salernitana, interesse per Zanoli e chiude Palomino

La Salernitana sembrerebbe essersi scatenata per il mercato invernale: ha puntato Zanoli del Napoli e chiuso per Palomino

La Salernitana ha concluso un accordo economico con Palomino; domani si proseguirà con le trattative con l’Atalanta per cercare di finalizzare l’accordo. In arrivo anche Pierozzi dalla Fiorentina che, come riportato da Tuttomercatoweb, sarebbe atteso per le visite mediche di rito.

Non sarà l’unico giocatore per il lato del campo, poiché il club di Iervolino è in posizione privilegiata per Zanoli del Napoli, il quale non si trasferirà più al Genoa.

Salernitana scatenata: occhi anche su Brekalo

La Salernitana ha inoltre manifestato interesse per Brekalo della Fiorentina, il quale lascerà la squadra solo se arriverà un altro giocatore per quel ruolo nella squadra di Italiano. Questa notizia è stata riportata da Sky Sport.

In merito alle cessioni, la Fiorentina resta interessata a Dia. La Salernitana sta valutando la possibilità di realizzare uno scambio di prestiti fino a giugno coinvolgendo Nzola. Attualmente, si tratta solamente di un’ipotesi e sarà necessario verificare se Nzola accetterà di trasferirsi a Salerno, ma le trattative sono in corso tra le parti interessate.