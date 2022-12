Salernitana-Napoli: non solo Demme nel mirino dei granata

Nonostante la Serie A sia stata costretta allo stop forzato per i mondiali in Qatar, le squadre italiane non sono ferme. E’ il caso del Napoli che vede i suoi giocatori impegnati nella tournée in Turchia.

Il Napoli, infatti, sta svolgendo la preparazione alla seconda parte di campionato ad Antalya. Nella città turca, in occasione dell’amichevole Napoli-Crystal Palace, erano presenti spettatori della Salernitana, parliamo dell’allenatore Davide Nicola e del direttore sportivo Morgan De Sanctis.

Il motivo della presenza al match, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, è la ricerca da parte dei granata di rinforzi per la propria rosa. La società, infatti, sembra essere interessata a diversi profili del mister Spalletti.

Nel mirino dei granata, quindi, non c’è soltanto Demme, centrocampista ad un passo dall’addio alla maglia azzurra, ma anche altri profili. I ruoli interessati sembrerebbero essere quelli di un esterno destro, si pensa a Zanoli, e di un portiere, già fatto colloquio con Sirigu.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ma non è escluso che possano iniziare a breve le trattative. Davide Nicola, in ogni caso, ha intenzione di blindare la salvezza e rinforzare diversi reparti della squadra.