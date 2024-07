Salernitana, Petrachi porta Tongya in squadra

Il nuovo direttore sportivo della Salernitana, Gianluca Petrachi, ha messo a segno un colpo significativo con l’acquisto dell’esterno d’attacco ex Juventus, Franco Tongya. Tongya, che sarà a disposizione dell’allenatore Martusciello nei prossimi giorni, rappresenta un’aggiunta strategica per la squadra.

Carriera e trasferimenti

Tongya, nato a Torino da genitori camerunesi, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Juventus. Ha esordito in Serie C con la Juventus U23 (oggi nota come Next Gen) nella stagione 2020-2021.

Durante questo periodo, è stato anche convocato per uno stage “conoscitivo” dalla nazionale italiana sotto la guida di Roberto Mancini, come riportato dal giornalista di SKY Gianluca Di Marzio.

Nel 2021, Tongya si trasferisce a titolo definitivo in Ligue 1, all’Olympique Marsiglia, in uno scambio che ha portato Marley Aké in Italia. L’anno successivo, passa all’Odense, club danese che detiene attualmente il suo cartellino. Durante la scorsa stagione, Tongya ha giocato in prestito all’AEK Larnaca nel campionato cipriota, dove ha avuto un’esperienza molto positiva.

Prospettive future

Con questo acquisto, Petrachi punta a rafforzare la rosa della Salernitana, offrendo a Martusciello un giocatore versatile e di talento. L’arrivo di Tongya rappresenta non solo un rinforzo tecnico, ma anche un segnale delle ambizioni del club per la prossima stagione.