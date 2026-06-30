Salernitana, prende quota l’idea Insigne: Faggiano studia il colpo che infiamma il mercato

La Salernitana sogna un colpo capace di accendere l’entusiasmo dei tifosi. Tra le idee al vaglio della dirigenza granata c’è anche quella che porta a Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli e calciatore ancora molto apprezzato per qualità ed esperienza. Secondo le ultime indiscrezioni, il direttore sportivo Daniele Faggiano avrebbe avviato i primi contatti per capire se esistano i margini per trasformare questa suggestione in una vera trattativa

Ritorno in Campania?

Al momento non si parla di una negoziazione avanzata, ma di un sondaggio esplorativo. L’obiettivo della Salernitana è comprendere la disponibilità del giocatore, che dopo l’ultima esperienza è alla ricerca della soluzione migliore per rilanciare la propria carriera. Insigne, però, avrebbe intenzione di valutare con attenzione il proprio futuro, privilegiando un progetto che gli consenta di giocare in una categoria superiore oppure in una piazza particolarmente ambiziosa.

Nonostante le difficoltà dell’operazione, il semplice interesse della Salernitana conferma la volontà del club di costruire una squadra competitiva. L’eventuale arrivo di un profilo come quello di Insigne rappresenterebbe un segnale importante sia dal punto di vista tecnico sia sotto l’aspetto dell’immagine.

Perché sì?

Il ritorno di Insigne in Campania avrebbe anche un forte valore simbolico. Dopo gli anni vissuti da protagonista con la maglia del Napoli, ritrovare una piazza passionale come Salerno potrebbe offrirgli gli stimoli giusti per rilanciarsi. La sua esperienza e le sue qualità rappresenterebbero inoltre un importante punto di riferimento per tutta la squadra.