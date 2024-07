Salernitana, un ex calciatore del Napoli di De Laurentiis come nuovo allenatore: arriva Fontana

Dopo l’addio di Sottil, la Salernitana ha deciso di puntare su un ex Napoli per tentare la risalita in Serie A. A riportare la notizia il portale RaiNews, il quale svela che “sulla panchina del Cavalluccio si siederà, salvo colpi di scena, Gaetano Fontana”.

“Al 7 luglio, giorno di inizio del ritiro a Rivisondoli, mancano appena cinque giorni, dunque a breve arriveranno anche le comunicazioni ufficiali che al momento non sono ancora pervenute. Fontana ha già allenato in Campania, mai in Serie B”.

“Le sue esperienze con Nocerina, Juve Stabia, Casertana e Turris, mai per l’intera stagione, sono tutte in Lega Pro. L’anno scorso ha guidato il Latina da gennaio a giugno, portandolo ai playoff. Da calciatore Fontana ha giocato anche nel Napoli, anche in questo caso in Serie C, nei primi due anni dell’era De Laurentiis”, conclude il portale.

Fontana, quindi, prenderà in mano le sorti della squadra granata. L’ormai ex allenatore, Sottil, è restato in carica per un periodo di circa dieci giorni e le varie vicissitudini societarie lo hanno portato all’addio.