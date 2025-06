Salernitana, un ex Napoli come direttore sportivo

Dopo la retrocessione in Serie C la Salernitana si ritrova a dover rifondare la società. Il primo obiettivo è quello di trovare un nuovo direttore sportivo che possa aiutare a rifondare la squadra granata. Per il ruolo dirigenziale dell’area sportiva si stava pensando ad un ex Napoli

Faggiano per la dirigenza dei granata

Il primo nome per prendere il ruolo di direttore sportivo granata sarebbe quello di Daniele Faggiano. Il dirigente è nel mirino anche del Cosenza, ma la Salernitana starebbe cercando di muoversi preventivamente per arrivare a lui e provare a ripetere le stagioni avute con Trapani e Parma anni e anni fa. Però, sembrerebbe esserci la possibilità di vedere un ex calciatore del Napoli alla scrivania dei granata.

Claudio Ferrarese piace e non poco

Il nome tornato in voga nelle ultime ore è quello di Claudio Ferrarese, ex giocatore – tra le tante – proprio di Napoli e Salernitana. Il dirigente è attualmente svincolato dopo l’esperienza, purtroppo finita con il fallimento, della Lucchese. Per il momento non si hanno notizie certe, ma Ferrarese non ha mai nascosto il suo gradimento per Salerno.

Infatti, alla Salernitana ha trascorso un anno e mezzo dove disse di essersi trovato bene. Ora potrebbe tornare, ma in un’altra veste. Il dirigente è pronto a rimettersi in corsa, ma la situazione è molto più difficile: bisogna risollevare le sorti del cavalluccio marino dopo una stagione fallimentare.