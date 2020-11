Salihamidzic (ds Bayern): “Ritirata la proposta per il rinnovo di Alaba, non ne faremo più”. Juve nel futuro?

David Alaba, salvo clamorosi colpi di scena, lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione. Le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore hanno trovato conferma nelle parole di Salihamidzic, direttore sportivo del club tedesco, ai microfoni di Sky Deutschland:

“Alaba? Non so se potremo ancora trovare una soluzione comune. Adesso dobbiamo fare i conti con la realtà, ovvero che David potrebbe andare via. Abbiamo deciso di ritirare la nostra offerta, non faremo più proposte al giocatore.

E’ un elemento di spicco della nostra rosa, ha un grande valore per noi e lo apprezziamo tutti. Ma siamo tutti dei professionisti. Quando si perde un campione del genere a parametro zero è sempre il caso peggiore”.

Il difensore austriaco è in scadenza di contratto nel 2021 e rappresenterà una grossa opportunità di mercato per i top club a partire dalla finestra invernale. In pole position c’è la Juventus, da tempo sulle sue tracce.

Il direttore sportivo dei bianconeri, Fabio Paratici, a breve potrebbe avviare le trattative con l’entourage del giocatore per convincerlo ad approdare a Torino nella prossima estate. Vedremo come evolverà la situazione nei prossimi giorni.