Sally Field si unisce al cast della serie HBO incentrata sui LA Lakers

Sally Field si è unita al cast della serie sui Los Angeles Lakers, ancora senza titolo.

La serie andrà in onda sul canale statunitense HBO.

Il resto del cast è formato da Adrien Brody, John C. Reilly e Michael Chiklis.

La serie si concentra sulle vite professionali e personali dei Los Angeles Lakers negli anni ’80.

Sally Field interpreterà Jessie Buss, la madre del proprietario dei Lakers Jerry Buss, interpretato a sua volta da John C. Reilly. Michael Chiklis interpreterà Red Auerbach, coach dei Boston Celtics. Adrien Brody invece avrà il ruolo di Pat Riley.

Trama del nuovo progetto di Sally Field:

Quando era una giovane madre single Jessie ha cresciuto suo figlio facendogli amare la matematica, i soldi e l divertimento. Decenni dopo suo figlio è un uomo d’affari di successo che continua a farsi consigliare da lei nelle sue mosse professionali.

L’ultimo ruolo di rilievo della Field è stato nel 2015 nella pellicola Hello, My Name is Doris di Michael Showalter. L’attrice ha avuto un ruolo minore anche nella serie Maniac di Cary Fukunaga del 2018, accanto a Emma Stone e Jonah Hill.