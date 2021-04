Salotto Salemi, la domanda di Dayane Mello: ”Hai avuto l’orgasmo?”, la risposta di Giulia

E’ andata in onda la prima puntata del programma di Giulia Salemi, ”Salotto Salemi”, in diretta su Mediaset Play. Una sola puntata è bastata a far scattare il gossip. Si, perché la prima ospite è stata proprio Dayane Mello, amica di Giulia. Si sa che quando c’è Dayane nei paraggi, il gossip è dietro l’angolo.

LA DOMANDA DI DAYANE MELLO A GIULIA SALEMI – Ricordiamo che Giulia Salemi aveva confessato nella casa più spiata d’Italia, di non aver mai provato piacere durante l’atto sessuale e di non aver mai provato l’orgasmo. Ovviamente in quel momento il gossip si mobilitò subito, in quanto la notizia fece abbastanza scalpore.

Dayane, questa volta ospite dell’amica, non si è di certo dimenticata della notizia rivelata dall’amica e le ha chiesto esplicitamente: “Sei riuscita ad arrivare all’orgasmo o no? Tutta Italia vuole sapere questo?” La risposta della web influencer non si è di certo fatta attendere. Prima ha detto sorridendo: “Immagino che non dormano la notte in Italia per questo”.

Poi si è fatta seria ha detto: “Posso dirti che sì… the winner is… Pierpaolo Pretelli! Ciao Pier… che vergogna!”, insomma ci sono stati sviluppi positivi e il fortunato sembra essere proprio Pierpaolo Pretelli.

LE PAROLE DI GIULIA SALEMI AL GRANDE FRATELLO VIP – Ricordiamo infatti che Giulia Salemi al Grande Fratello Vip aveva dichiarato: “Credo di avere un blocco con il mio corpo. Ci sono problemi anche a relazionarmi fisico a fisico. Io ad oggi non credo di aver mai provato un ‘vero piacere’, dico uno reale”. Poi aveva confessato di averne parlato solo “con pochissimi amici e amiche”. Ora sembra dunque aver risolto questo ”problema”.