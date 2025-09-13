Fiorentina-Napoli, esclusione dell’ultimo minuto: Pioli dovrà fare a meno di un altro centrocampista

La vigilia di Fiorentina-Napoli non è stata affatto tranquilla per i viola. Quando tutto sembrava pronto per l’atteso confronto con i partenopei, ecco l’imprevisto: Sabiri non sarà della partita. Il centrocampista marocchino ha lasciato il gruppo per motivi personali, costringendo la squadra a rivedere piani e strategie all’ultimo momento.

L’assenza del nuovo acquisto si aggiunge a quella di Gudmundsson, già fermato ai box per problemi fisici. Due colpi duri, che riducono sensibilmente le opzioni offensive e lasciano un vuoto soprattutto nella costruzione del gioco. Per una Fiorentina che voleva affrontare il Napoli con il massimo del potenziale, si tratta di una vera doccia fredda.

FIORENTINA-NAPOLI, ASSENZA LAST MINUTE PER STEFANO PIOLI: NON SOLO ALBERT GUDMUNDSSON, ANCHE SABIRI NON SARA’ DELLA PARTITA DI STASERA

Il Napoli arriva a Firenze con il morale alto e la consapevolezza di poter approfittare delle assenze della Fiorentina. La squadra di Conte punta a consolidare il suo gioco fatto di ritmo, pressing alto e costruzione rapida, cercando di imporre subito il proprio dominio sul campo. L’allenatore sa che questa partita è un’occasione importante per dimostrare la forza del gruppo anche lontano dal Maradona.