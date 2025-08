Napoli, Juanlu Sanchez può saltare? Alternativa low cost sempre dalla Spagna

Il calciomercato del Napoli continua a muoversi con grande attenzione ai dettagli, tra esigenze tecniche e sostenibilità economica. Il club partenopeo avrebbe acceso i riflettori su Thierry Correia, terzino destro portoghese attualmente in forza al Valencia. Quest’ultimo è stato seguito dal Napoli anche lo scorso anno.

Classe 1999, Correia è un esterno di spinta, dotato di buona tecnica e velocità, caratteristiche che si sposano bene con l’idea di gioco di Antonio Conte. Il suo profilo è considerato interessante anche per un altro aspetto: il prezzo. Il Valencia, infatti, sarebbe disposto a lasciarlo partire per una cifra vicina ai 5 milioni di euro, una sorta di occasione a saldo per il Napoli, che sta valutando il portoghese come alternativa meno costosa al più oneroso Juanlu Sanchez del Siviglia, il cui cartellino è valutato ben oltre i 15 milioni.

La strategia del club azzurro è chiara: investire in modo importante sul terzino sinistro, con nomi di alto profilo ancora sul taccuino della dirigenza, mentre a destra si punta a un profilo più sostenibile, considerando la centralità e la continuità di Giovanni Di Lorenzo, titolare inamovibile e capitano della squadra. Proprio per questo, la priorità non è quella di cercare un titolare, ma un’alternativa affidabile in grado di garantire qualità e copertura senza pesare troppo sul bilancio.

Correia, cresciuto nello Sporting Lisbona e poi esploso nella Liga spagnola, sembra corrispondere perfettamente a questo identikit. Il Napoli valuta, osserva e prepara le mosse, con l’obiettivo di completare la rosa a disposizione di Conte con innesti mirati e funzionali. La pista Correia si scalda, e a 5 milioni potrebbe diventare presto un’occasione da non lasciarsi sfuggire.