Manchester City – Napoli, cinque assenze confermate per Pep Guardiola

La sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli si preannuncia come una delle più attese di questa fase a gironi. Gli uomini di Guardiola arrivano al match con l’obiettivo di consolidare la propria leadership europea, forti di un organico stellare e di un gioco ormai collaudato.

Dall’altra parte il Napoli di Antonio Conte vuole dimostrare di poter competere contro le grandi potenze, portando in campo aggressività e compattezza. Il club partenopeo si affida alla qualità di giocatori come Anguissa e Hojlund, mentre in difesa dovrà reggere l’urto di campioni come Haaland.

La vigilia di Manchester City – Napoli non è priva di insidie per Pep Guardiola, che deve fare i conti con una lunga lista di assenti. Si presenterà all’appuntamento con il Napoli con una formazione rimaneggiata, priva di cinque elementi che avrebbero potuto cambiare il volto della partita.

Contro il Napoli Guardiola dovrà rinunciare a pedine di assoluto rilievo, assenze che rischiano di pesare come macigni. Non ci sarà il dinamismo sulla corsia di Ait-Nouri, né la fantasia di Cherki. In difesa mancherà la solidità di Stones, mentre a centrocampo l’assenza di Kovacic priva i Citizens di un regista d’esperienza e geometrie. Davanti, invece, mancherà il fiuto del gol di Marmoush, che nella scorsa Premier aveva messo insieme numeri da protagonista.