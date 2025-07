Saltato Ndoye, il Napoli attiva il Piano B: Sancho in pole

La notizia della chiusura della trattativa tra il Nottingham Forest e Dan Ndoye è stata come un fulmine a ciel sereno nel mercato del Napoli. La squadra azzurra, dopo l’ultima offerta non ha più ritenuto di dover rilanciare e il calciatore del Bologna ha scelto l’avventura in Premier League.

Da attivare subito, quindi, il piano B per poter dare ad Antonio Conte un altro esterno d’attacco di livello per poter difendere lo scudetto e fare bene anche in Champions League per poter gestire al meglio le tre competizioni.

Sono tanti i nomi che negli ultimi giorni si erano fatti, ma al momento nessuno sembra più vicino degli altri. Proprio dalla Premier League ci sono vari profili seguiti dal DS Giovanni Manna, tra cui quello di Federico Chiesa per un ritorno in Italia oppure quello di Jadon Sancho tornato al Manchester United dopo la fine del prestito al Chelsea che gli ha permesso di vincere il Mondiale per Club.

L’ex Borussia Dortmund, in ogni caso, è fuori dal progetto dei Red Devils e infatti secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno non è stato neanche aggregato al raduno estivo in America: Sancho non è stato convocato da Amorim per la tournée estiva negli Stati Uniti, la Juventus ci lavora da tempo ma non può ancora affondare il colpo fino a quando non realizzerà le cessioni di Weah e Nico Gonzalez. Il Napoli è in agguato, tiene vivi i contatti con il Manchester United e l’entourage di Sancho”.

Duello di mercato tra Napoli e Juventus, dunque, con gli azzurri che tengono comunque monitorati altri profili di cui si è già parlato come quello di Jack Grealish o Raheem Sterling. Gli stipendi di questi calciatori rappresentano il problema principale: bisognerebbe puntare su una formula di prestito con obbligo di riscatto sperando che i loro rispettivi club paghino almeno parte dei loro ingaggi.