Salutano Zielinski e Lozano?

Piotr Zieliński ed Hirving Lozano potrebbero salutare la città di Napoli nella prossima finestra di mercato. In estate i due calciatori potrebbero essere ceduti al miglior offerente. Il motivo principale del loro addio è sicuramente legato al loro contratto. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha fissato un tetto massimo per gli stipendi tra i 3 e i 3.5 milioni di euro all’anno, ciò significa che se i due calciatori dovessero rinnovare con il Napoli lo dovrebbero fare a ribasso.

Se non dovessero accettare il rinnovo a ribasso da parte della società partenopea, senza rancori, i due calciatori finiranno sul mercato pronti a cambiare club. Il polacco e il messicano non sono gli unici due calciatori che potrebbero andare via ad Agosto, anche Demme e Juan Jesus, per altri motivi, potrebbero salutare la squadra allenata da mister Luciano Spalletti.

L’incontro tra i dirigenti azzurri e gli agenti di Zielinski e Lozano non sono previsti a breve. Molto probabilmente ci sarà molto tempo per riflettere sulla decisioni da prendere e l’incontro tra società e procuratore potrebbe arrivare alla fine del campionato. Lì ci sarà modo di prendere una decisione insieme che soddisfi sia il club, sia il calciatore ed il suo entourage.

I due calciatori in questione stanno giocando una buona stagione anche se non stanno eccellendo. Questo sta accadendo, probabilmente, anche a causa della loro situazione contrattuale. Lozano sembra aver perso ormai il suo posto da titolare, parte dalla panchina la sua staffetta sulla destra con Matteo Politano. Zielinski invece è sembrato più volte svogliato e non più incisivo e decisivo.

Se in estate dovessero partire questi due, occhio ai possibili colpi in entrata della società partenopea. Per il centrocampo il ds Giuntoli pensa ad uno tra Frattesi ed Ounahi mentre per sostituire il messicano occhio o ad Armand Laurientiè o ad Adama Traorè.