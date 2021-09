Salvatore Bagni: “Napoli la squadra favorita a vincere lo Scudetto”

Ai microfoni di Si Gonfia la Rete, l’ex calciatore del Napoli ed ora opinionista TV, Salvatore Bagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del mercato operato da parte della società partenopea.

“La notizia di Anguissa era arrivata 4-5 mesi fa, l’identikit del giocatore che doveva arrivare era quello, un mediano forte fisicamente. Buon giocatore, altrimenti il Marsiglia non avrebbe speso tanti soldi per comprarlo anni fa […]“.

“Si può lottare per lo Scudetto? Sono convintissimo perché non sono arrivate proposte allettanti per i calciatori più forti. Questa squadra ha dei grandissimi valori e le altre hanno dovuto muoversi perché avevano ben altri debiti, noi rimaniamo la squadra in assoluto favorita“.

Sulle frequenze di Radio Marte, durante la trasmissione di Raffaele Auriemma, Salvatore Bagni non ha avuto dubbi, il Napoli è una delle candidate alla vittoria del tricolore.

Aurelio De Laurentiis ha infatti il merito di non aver ceduto i calciatori migliori presenti in rosa e essersi rinforzando sostituendo i partenti Maksimovic e Bakayoko con Juan Jesus e Anguissa.