Salvatore Bagni: “Offrì Kessiè al Napoli per 300 mila euro, non è stato preso in considerazione”

L’ex centrocampista del Napoli, Salvatore Bagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche della società azzurra ed in particolare di un retroscena avvenuto qualche anno fa.

“Al Napoli ho proposto tanti giocatori negli anni, purtroppo non sono stati mai presi in considerazione. Evidentemente non è destino, ma resto un grande tifoso del Napoli. Su tutti dico Kessié a 300mila euro“.

“Spalletti è un nome importante. Aspettiamo di capire che squadra avrà a disposizione quest”anno. Il giudizio sulla sua gestione sarà legato ai risultati, come accade ovunque“.

In passato, quindi, Bagni ha offerto Kessié al Napoli per una cifra molto bassa. La dirigenza, però, non l’ha preso in considerazione.

Bagni ha infine concluso: “Con la rosa attuale il Napoli sarebbe la squadra da battere in questo campionato. La Juventus e l’Inter hanno dei problemi e il Napoli potrebbe approfittarne”