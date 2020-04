Salvini attacca De Luca, “sta penalizzando molte aziende della regione”

Matteo Salvini si scatena nuovamente, attacca infatti Vincenzo De Luca, accusandolo di negligenza.

Mentre l’emergenza COVID-19 prosegue, le tensioni aumentano. Tra chi vorrebbe uscire e non resiste più stando dentro casa e chi non sopporta più la quarantena imposta, aspettando con impazienza il 4 maggio per godersi una meritata boccata di aria fresca.

Nella stessa situazione si trovano anche i politici, i quali oltre al nobile compito di salvare il bel paese, sfruttano questo periodo per sfogarsi e lanciarsi frecciatine a vicenda. Questo è il caso di Salvini appunto. Il segretario comunale della Lega Nord, ha colto un’ulteriore occasione per criticare il lavoro svolto dai suoi colleghi. Sembra che questa volta sia toccata a Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania.

Salvini attacca quindi quest’ultimo tramite una dichiarazione durante una videoconferenza con i rappresentanti delle categorie produttive della regione Campania. «Le normative regionali e le ordinanze in Campania sono più efficaci sui social o nei talk show televisivi che nella vita reale. In concreto, complicano e penalizzano molte attività, come in nessun’altra regione italiana. Purtroppo qualcuno, per giocare a fare lo sceriffo – e lo dico senza voler fare polemiche – sta penalizzando molte aziende della regione».

«Ho parlato con il sindaco di San Giuseppe Vesuviano – continua Salvini – e con molte aziende delle province campane e tutti mi confermano le difficoltà. Da queste conferenze ci aspettiamo una serie di indicazioni sulle quali lavorare per il bene della Campania e di tutti i cittadini campani». Parole dure da parte del segretario comunale della Lega Nord, che di certo susciteranno reazioni, ma non necessariamente quelle sperate.