Samanta Togni e Mario Russo, sposati dopo 7 mesi di fidanzamento

“Love works in mysterious ways”, letteralmente “l’amore agisce secondo vie misteriose”. È questo il caso della relazione tra Samanta Togni, presentatrice e ballerina della televisione italiana, e Mario Russo, rinomato chirurgo plastico. Un amore sbocciato per caso su un treno e che da lì a 7 mesi ha portato entrambi al matrimonio.

MATRIMONIO IN UMBRIA – La felice cerimonia è avvenuta il 15 febbraio 2020 in Umbria, più precisamente a Narni. Comune italiano in provincia di Terni, l’intenzione della coppia era di festeggiare la loro unione nella terra natia di Samanta Togni. Questo circondato ovviamente da famigliari, ma anche da amici che spaziano tra celebrità e non. Tra i tanti nomi conosciuti figurano Matilde Brandi, Luca Tommassini e Samuel Peron, quest’ultimo anche testimone di nozze della sposa. L’unica grande assente per motivi personali è Milly Carlucci, la quale ha tenuto comunque a mandare i propri auguri agli novelli sposini. “Samanta, ti voglio bene! Tanta, tanta felicità. Non potrò essere lì con te. Ti penserò tutto il giorno”.

INSEPARABILI – Dopo il colpo di fulmine sul treno, Samanta Togni e Mario Russo sono diventati inseparabili. Nonostante i continui spostamenti di quest’ultimo, tra Dubai, Londra e l’Italia, il loro amore continua a prevalere ed è proprio lui che li ha spinti a compiere il passo successivo, un passo decisivo.