Samantha De Grenet, l’inaspettata confessione: “Ho avuto una storia con Francesco Totti”

Dopo le dichiarazioni di Flavia Vento, anche Samantha De Grenet ha deciso di farsi avanti per parlare del presunto flirt avuto con Francesco Totti. L’ex volto del GF Vip, infatti, ha parlato del suo passato amoroso, confermando i passati rumor che vedevano una possibile breve love-story tra lei e Francesco.

“Ho avuto una storia con Francesco Totti”- Nel corso della puntata di Storie di donne al bivio, l’ex protagonista de GF Vip ha deciso di raccontare degli inediti retroscena sulla sua vita sentimentale. La De Grenet, infatti, ha voluto confermare un rumor su una presunta frequentazione tra lei e l’ex capitano della Roma.

“È una storia che nessuno di noi ha mai confermato, anche se all’epoca finimmo su tutti i giornali di gossip. Conobbi Totti una sera al Circo Massimo a un concerto di Antonello Venditti. Aveva appena terminato la sua storia con Maria Mazza, era una sera magica: luci, candele e musica”, ha così raccontato la showgirl.

I due si sono incontrati tempo dopo in Sardegna. Riguardo al secondo incontro con Francesco, Samantha ha raccontato un aneddoto in cui ha temuto per l’incolumità di quest’ultimo:

“Ci trovammo in Sardegna e una mattina andammo a fare una scorribanda in mare con la moto d’acqua. Guidavo io e un’onda anomala all’improvviso fece finire in alto mare Francesco. Ricordo che appena mi accorsi di averlo perso restai paralizzata dalla paura. Mi dissi: e adesso, se ho rotto il Campione chi mi farà tornare a Roma?”.

Come spiegato proprio dalla stessa Samantha De Grenet ai microfoni di Monica Setta, con Totti si è trattato di un breve flirt: “Sono stati momenti bellissimi ma la storia non si è mai trasformata in un vero amore. Poteva accadere, certo Totti è un ragazzo buono e non se l’è mai tirata, era uno normale anche allora. Ma io ero troppo amica della sua ex, Maria Mazza, e non volevo finire schiacciata dallo stereotipo velina con il calciatore famoso. Ne avevo già avuto uno e mi era bastato”.