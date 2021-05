Samantha De Grenet si mostra con le stampelle, cos’è successo?

Purtroppo Samantha De Grenet ha già avuto diversi problemi in passato tra cui un tumore al seno. Attualmente però sembra avere un altro fastidio alla gamba. A comunicarlo ai suoi fan è stata lei stessa, che ha pubblicato una foto su Instagram.

LA FOTO DI SAMANTHA DE GRENET CON LE STAMPELLE – Pubblicando una foto, Samantha De Grenet ha spiegato che attualmente è costretta a muoversi solo con le stampelle, in quanto ha avuto una lesione al menisco, all’osso e al legamento con edema. Il problema è stato scoperto grazie ad una risonanza magnetica fatta da uno specialista di fiducia.

La De Grenet ha annunciato che non può essere operata e per questo dovrà portare a lungo le stampelle. Per lei è rigorosamente vietato poggiare la gamba a terra. Inoltre sarà costretta a sottoporsi ad una terapia per riuscire a guarire del tutto dal problema.

Nonostante l’evidente fastidio, la donna si è mostrata sorridente, in quanto è pronta a combattere anche questa battaglia. Non ha svelato ai suoi fan, però, la causa primaria del problema. Molti sospettano che la donna si sia fatta male praticando sport.

I PROBLEMI DI SALUTE DEGLI SCORSI ANNI DI SAMANTHA DE GRENET – Come già anticipato precedentemente, la donna ha già avuto vari problemi di salute come un tumore al seno. Il marito però le è sempre vicino. Ha anche un figlio, di nome Brando, ormai adolescente, che la aiuta in tutto. Inoltre recentemente si è avvicinata alla sorella Ilaria, con la quale a causa di alcune incomprensioni aveva discusso per alcuni mesi. Per vedere la foto di Samantha clicca qui.