Samardzic e qualcun’altro: il Napoli ha bisogno di innesti

Prima servirà cedere Lang e Lucca, poi ci si butterà su due acquisti. Il Napoli ha bisogno di rinnovare lì davanti, almeno per provare a recuperare una stagione che sta quasi diventando fallimentare

Il mercato per salvare la stagione

Tra i nomi che stanno tornando di attualità c’è quello di Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo, già seguito in passato dal club azzurro, è di nuovo finito nel mirino della dirigenza. Il suo profilo piace perché può giocare in più ruoli a centrocampo e perché ha qualità tecniche importanti. Il prezzo fissato dal club che ne detiene il cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Samardzic rappresenterebbe un rinforzo utile soprattutto in fase offensiva, capace di dare più fantasia e soluzioni tra le linee. Al momento non c’è ancora una trattativa avanzata, ma il suo nome è tornato con forza sul tavolo del direttore sportivo Giovanni Manna.

Altri possibili nomi

Di nomi fatti ce ne sono anche troppi, ma solo uno potrebbe diventare un nuovo giocatore dei partenopei. Tra le punte quelle più appetibili al momento sembrano essere Marcos Leonardo dell’Al Hilal e Giovane dell’Hellas Verona. Per prezzo, età e modalità di arrivo potrebbero essere quelle più vantaggiose. Più in là, invece, c’è En Nesyri che sembra avvicinarsi maggiormente alla Juventus. Resta, invece, per ora solo una suggestione il profilo di Tel.