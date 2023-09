Samardzic fa impazzire ADL: il patron azzurro lo vuole

Lazar Samardzic è l’ultimo talento che Aurelio De Laurentiis ha puntato. Il patron azzurro sembra voler acquistare il giocatore tedesco dall’Udinese

Un gol che non pesa, uno che non vale quasi nulla se non ai termini della differenza reti. Quello di Lazar Samardzic nella partita tra Napoli e Udinese può dirsi il più classico dei gol della bandiera. Specialmente perché non ha contribuito significatamente ad ottenere punti per i suoi. Nella serata di Napoli, difatti, i bianconeri sono usciti con le ossa rotte dal Maradona, subendo ben quattro reti nell’arco dei 90 minuti di gioco.

A brillare, però, è stata nuovamente la stella di Lazar Samardzic. Il suo gol ha regalato morale ai friulani per le prossime partite, nonostante la classifica al momento reciti un impietoso verdetto: se la stagione finisse ora, l’Udinese sarebbe retrocessa. Un campionato non iniziato al meglio e che non sta continuando nel migliore dei modi e che potrebbe vedere già a gennaio cambi nell’organico. Infatti, Aurelio De Laurentiis sembra si sia invaghito di Samardzic e sarebbe pronto a provare a prenderlo già da gennaio.

Vernazza racconta il nodo Samardzic

L’Inter stava per prenderlo, ma alla fine non si è fatto nulla. A raccontarlo è stato Vernazza, giornalista della Gazzetta dello Sport che ha descritto il cruccio dell’Inter: “Nell’Udinese disintegrata dal Napoli, è spuntato il fiore del gol di Lazar Samardzic, il trequartista serbo-tedesco che in estate era quasi stato acquistato dall’Inter. Nello stadio Maradona, il ragazzo ha segnato una rete degna del D10s : un assolo con sei avversari saltati e la sponda di un compagno.

In contemporanea, molti chilometri più a nord, l’Inter soffriva contro il Sassuolo e uno come Samardzic avrebbe risolto problemi. Impossibile non associare le due cose. Temiamo che la sliding door d’agosto, con Samardzic prima interista e poi no per via delle bizze del papà e degli agenti, seminerà altri rimpianti”.