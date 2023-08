Samardzic si scrolla di dosso il trasferimento all’Inter: “Sono felice all’Udinese”.

Lazar Samardzic ha segnato il gol del pareggio dell’Udinese contro la Salernitana e assicura di non essere arrabbiato per il mancato trasferimento all’Inter. Sono felice qui”

Il 21enne era pronto a firmare per l’Inter all’inizio del mese e aveva anche completato le visite mediche, così come Giovanni Fabbian per il trasferimento all’Udinese nell’ambito dell’accordo di scambio.

Tutto è naufragato all’ultimo minuto, quando il padre e il suo entourage avrebbero chiesto più commissioni e uno stipendio più alto, facendo sì che l’Inter staccasse la spina all’intero trasferimento. Una questione davvero spinosa che ha tenuto l’Italia calcistica incollata agli schermi di tv e cellulari per giorni. Il calciatore ora è rimasto in bianconero, nonostante le tante voci che lo volevano lontano da Udine e addirittura fuori dall’Italia.

Voglia di rivalsa

Uscito dalla panchina nella sconfitta per 3-0 contro la Juventus, ieri ha esordito e ha segnato un bel gol nel pareggio per 1-1 con la Salernitana. “Ero sempre concentrato e volevo aiutare la squadra. Oggi ho contribuito con un gol, ma avrei voluto vincere”, ha dichiarato Samardzic a DAZN.

Gli è stato chiesto se il mancato passaggio all’Inter lo avesse danneggiato o ferito psicologicamente, ma il giocatore è apparso sorprendentemente rilassato sull’intera vicenda. “No, è inutile sentirsi così. Inoltre, sono felice qui”, ha assicurato il serbo. Samardzic è stato accostato anche al Napoli, alla Lazio e a club della Premier League, ma sembra intenzionato a rimanere all’Udinese. Una nuova stagione per lui sta per iniziare, dove vuole mettersi ancor più in mostra per cambiare magari aria.