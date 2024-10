Sammy Basso, migliaia di persone per dargli l’ultimo saluto: le toccanti parole degli amici

Oggi, venerdì 11 ottobre, si è tenuto il funerale di Sammy Basso, il biologo ventottenne colpito da progeria, scomparso a causa di un malore improvviso lo scorso sabato ad Asolo. In migliaia si sono riuniti per dare l’ultimo saluto al ragazzo, lasciandosi andare a toccanti parole.

LE COMMOVENTI PAROLE DEGLI AMICI – Visto il numero di persone che avrebbero preso parte al funerale, la funzione religiosa si è tenuta nel campo sportivo di Tezze sul Brenta, paese in cui il ventottenne affetto da progeria viveva con i genitori.

A presenziare al funerale, oltre ai parenti e ai numerosi amici, sono stati il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia che ha affermato: “Perdo un amico Sammy è stato un grande veneto, una persona unica, autoironica e intelligentissima. Lo ricordo per il suo pensiero profondo”.

A ricordare il giovane biologo sono stati i suoi amici, spendendo per lui commoventi parole. “Caro Sammy, avevi la testa dura, ma il cuore grande. Eri e sarai sempre il riferimento del nostro gruppo”, lo hanno voluto così ricordare davanti a cinque mila persone. Proseguendo, uno degli amici ha così dichiarato: “Avevi anche dei difetti. Nonostante ti dicessimo sempre che dovevi stare attento, a non farti male, tu volevi sempre ballare assieme a noi, povere le tue anche…Poi il modo in cui dormivi, le coperte non dovevano mai toccarti i piedi. E le tue scarpe strane, non c’era modo di riuscire ad infilartele giuste al primo colpo”.

L’amico ha poi così concluso: “Noi vogliamo ricordarti pensando che un domani, grazie alla tua determinazione e ai tuoi studi, un dottore potrà diagnosticare la progeria di una bambino, e finalmente potrà dire ai genitori che c’è una cura, e che il loro potrà crescere sano e forte”.