Sammy Hassan, parla della sua assenza sui social: “Sono assente dai social, è vero…”

Una volta conclusa la scorsa edizione di Uomini e Donne, Sammy Hassan ha fatto parlare molto di sé. La sua storia lampo con Giovanna Abate ha fatto molto discutere, portando in molti a commentare negativamente l’oramai ex coppia.

All’occhio attento dei fan dell’ex corteggiatore non è affatto sfuggita l’assenza del ragazzo sui social. Da sempre molto solare e attivo sul web, il suo comportamento ha destato la preoccupazione dei follower che lo hanno subito sommerso di domande.

“Sono assente dai social…” – I tanti messaggi di preoccupazione dei fan non sono affatti passati inosservati dal ragazzo. Sammy ha infatti deciso di rompere il silenzio attraverso una IG Story. Nonostante la replica, il criptico messaggio non è riuscito affatto a rassicurare i follower.

“Sono assente dai social, è vero…Mi scrivete in tanti e mi fa molto piacere. Capisco che vi manca il mio sorriso che, non so come, ma vi rallegra le giornate. Ma il periodo è quel che è e con tutto quello che sta succedendo, preferisco così”, ha scritto l’ex corteggiatore. Negli scorsi mesi, il ragazzo ha rivelato di aver perso il lavoro durante il difficile periodo del lockdown. Infatti, proprio in quell’occasione Sammy ha spiegato di aver avuto delle difficoltà visto il suo essere un padre separato.

Dopo il non tanto rassicurante messaggio nelle IG Stories, Hassan ha voluto condividere un allegro video con protagonista il figlio. Nel breve filmato, si vede il bambino con indosso l’accappatoio con i colori e lo stemma della Roma.