Sampdoria-Napoli alle ore 15, le probabili formazioni: Gattuso punterà su Victor Osimhen

Oggi alle ore 15, Sampdoria e Napoli scenderanno in campo per disputare la partita di Serie A. Entrambe le squadre puntano alla vittoria per conquistare punti fondamentali per i rispettivi obiettivi.

Rino Gattuso, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronto a far partire Victor Osimhen dal primo minuto.

Queste dovrebbero essere le formazioni della partita:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Askildsen, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Rino Gattuso è pronto a far giocare la sua squadra migliore prendendo in considerazione anche la partita disputata qualche giorno fa contro la Juventus. Notizia positiva è arrivata ieri da un tweet della SSC Napoli. Tutti calciatori azzurri, infatti, sono negativi al Covid e quindi disponibili: “Tutti negativi a Covid-19 i tamponi molecolari effettuati, ai componenti del gruppo squadra, stanotte dopo le 24:00“.