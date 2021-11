Sampdoria, non solo il Napoli su Thorsby: spunta anche l’Atalanta

In casa Sampdoria il centrocampista Morten Thorsby è uno dei giocatori in rosa che ha più mercato. Il duttile norvegese è da tempo seguito in particolare dal Napoli. Come raccolto nelle ultime ore da Sky però, il club partenopeo non è l’unico pretendente alle prestazioni del calciatore blucerchiato.

Su di lui infatti rimane molto vigile l’Atalanta, che già in estate si era mossa ufficialmente. Il club lombardo ad agosto offrì circa 6 milioni al presidente Ferrero, che però rimandò al mittente la proposta.

La Sampdoria comunque, nonostante la corte di Napoli e Atalanta che lusinga e non poco il calciatore, non ha alcuna intenzione di svendere Thorsby. Difficile quindi che il centrocampista e il club ligure possano già separarsi in quel di gennaio. Probabilmente però nel prossimo mercato estivo i tempi per una separazione potrebbero diventare ormai maturi.

Non è da escludere che a Napoli e Atalanta potrebbero aggiungersi altri club interessati. Thorsby piace molto per la sua fisicità, che lo erge a diga in mezzo al campo. Non solo, una delle caratteristiche principali del calciatore è il gioco aereo.

Quest’anno, in 11 presenze, sono già 2 i gol siglati da Thorsby. Un bottino di tutto rispetto se si pensa che il norvegese è il classico mediano davanti alla difesa. La sua abilità aerea però lo rende pericolosissimo su qualsiasi calcio piazzato.