Tifosi del Genoa acquistano biglietti falsi per Sampdoria-Salernitana a nome di Michele Misseri e Alberto Stasi

In occasione della partita Sampdoria-Salernitana, che si disputerà domenica 15 giugno, i biglietti erano stati messi in vendita a prezzi molto bassi per consentire a tutti di potersi recare nello stadio. Alcuni tifosi del Genoa hanno colto l’occasione per “sabotare” la partita, acquistando numerosi biglietti usando nomi falsi.

BIGLIETTI FALSI – Con l’obiettivo di dare l’opportunità a più tifosi possibili di assistere alla partita, la società ha messo in vendita i biglietti 1€ per gli abbonati, 2,50 i ridotti, dai 5€ in su il resto dei settori. Il club ha denunciato delle anomalie riscontrate nell’acquisto di centinaia di biglietti.

Diversi tifosi del Genoa hanno voluto cogliere l’occasione per prendersi gioco, in maniera anche goliardica, della Samp. I sostenitori rossoblù hanno deciso di acquistare numerosi biglietti così da lasciare mezzo pieno lo stadio. A farli scoprire sono stati i nomi falsi riportati sui tagliandi.

I tifosi del Genoa hanno voluto sfoderare tutta la loro immaginazione, arrivando ad utilizzare nomi come Olly Balorda Nostalgia, Parte Lesa, Gabriele Gravino, Fabio Bazzani, Francesco Flachi, Sergio Volpi, Edoardo Garrone. C’è chi ha optato per il black humor, utilizzando nomi come Michele Misseri e Alberto Stasi.

Davanti a questo tentativo di “sabotaggio”, la Sampdoria ha prontamente annullato l’acquisto di questi biglietti, rimettendoli nuovamente in vendita.