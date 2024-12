Samuele Ricci, il centrocampista più conteso: interesse da Manchester City, Napoli e Milan

Samuele Ricci, giovane talento classe 2001 del Torino e della Nazionale italiana, è al centro dell’attenzione di diversi top club europei. Tra questi, spicca il Manchester City di Pep Guardiola, che lo vorrebbe subito in Premier League. Secondo indiscrezioni, gli inglesi sarebbero pronti a mettere sul tavolo una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro, ma il Torino ha già rifiutato l’offerta, dimostrando di non voler cedere facilmente uno dei suoi giocatori chiave.

Anche il Napoli su Ricci

Anche in Serie A non mancano gli estimatori. Il Napoli e il Milan, secondo Tuttosport, monitorano attentamente la situazione e sembrano disposti ad aspettare la prossima estate per muoversi concretamente, considerata l’importanza dell’investimento. Ricci, infatti, rappresenta non solo una promessa, ma anche un centrocampista in grado di fare la differenza a livello internazionale.

Nel frattempo, il rinnovo del contratto con il Torino, attualmente in scadenza a giugno 2026, rimane in sospeso. Questa situazione di stallo alimenta ulteriormente le voci di mercato. Ricci continua però a concentrarsi sul campo, con l’obiettivo di consolidare il suo ruolo sia nel club granata sia nella Nazionale italiana.

Il suo profilo tecnico e la capacità di gestire il centrocampo con visione e qualità lo rendono uno dei giocatori più ricercati in Europa, attirando l’attenzione non solo di Guardiola, ma anche di altri allenatori, come Antonio Conte, che avrebbe ricevuto un suggerimento su di lui da Alessandro Buongiorno, compagno di squadra al Torino.

Con un futuro ancora incerto, Samuele Ricci resta una delle figure più promettenti del calcio italiano, e il suo nome continuerà a essere tra i più discussi nei prossimi mesi di mercato.