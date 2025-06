San Giovanni a Teduccio, al via i festeggiamenti per il Patrono

Dal 15 giugno al 6 luglio torna uno degli appuntamenti più sentiti dal quartiere di San Giovanni a Teduccio: la festa patronale in onore di San Giovanni Battista, simbolo di identità religiosa e culturale per l’intera comunità.

L’iniziativa, organizzata dal Comitato Festeggiamenti Santo Patrono della Parrocchia San Giovanni Battista di Napoli, con il patrocinio del Comune di Napoli, prevede un fitto programma articolato in momenti liturgici e civili.

Il programma dei festeggiamenti del Patrono San Giovanni a Teduccio

I festeggiamenti si aprono domenica 15 giugno con l’inizio della Novena, la celebrazione del Santo Rosario e della Santa Messa, cui seguirà l’Alzabandiera in piazza San Giovanni Battista e l’accensione delle luminarie. Un gesto emblematico che, come ogni anno, darà il via alla condivisione di un sentito spirito comunitario.

Giovedì 19 giugno, nella Chiesa parrocchiale, si terrà la celebrazione cittadina del Corpus Domini, presieduta dai parroci del quartiere, con adorazione eucaristica conclusiva.

Grande attesa per le serate in piazza: sabato 21 giugno, spettacolo offerto dal Comune di Napoli, con la partecipazione di Mr. Hyde e di Simone Schettino; domenica 22 giugno, serata musicale a cura del Comitato Festa: apertura con lo “Show Latin dance”, offerto dalla “Angels of Dance Academy” di Angela Panico e, a seguire, l’esibizione in concerto del cantautore napoletano Gabriele Esposito, tra tradizione partenopea e influenze internazionali.

Sempre il 22 giugno, al mattino, si svolgerà uno dei momenti più suggestivi: la riemersione della statua bronzea del Santo dai fondali marini, a cura del Centro Subacqueo Sant’Erasmo, in ricordo dell’antico ritrovamento che, secondo la tradizione, diede origine al culto locale.

Il cuore della festa sarà martedì 24 giugno, giorno della Natività di San Giovanni Battista, con celebrazioni liturgiche dalle ore 6:00 fino alla Messa Solenne delle 19:00, presieduta da S. Ecc. za Mons. Francesco Beneduce, Vescovo Ausiliare e Moderatore dell’Arcidiocesi di Napoli. Al termine della funzione, si terrà il concerto del gruppo “Ensemble Vox Vitae” e la consegna del Premio San Giovanni “Festa Green” – X edizione ai due insigniti di quest’anno: Francesco Di Leva, attore napoletano pluripremiato, e Marta Russo, giovane attivista e Cavaliere della Repubblica per meriti civili ed educativi.

Le tradizionali processioni cittadine si svolgeranno domenica 29 giugno: al mattino sul lato Portici, con la benedizione del mare, e nel pomeriggio sul lato Napoli, con il solenne rientro della statua in chiesa.

A chiudere il ciclo degli eventi, domenica 6 luglio, la Messa delle ore 19:00, che sarà seguita dalla tanto attesa estrazione dei premi della Lotteria solidale, presso il giardino parrocchiale.

Un mese di fede e festa

La comunità di San Giovanni a Teduccio vive questa festa con grande trasporto e partecipazione. Anziani, famiglie, bambini e giovani si ritrovano uniti in un calendario di eventi che alterna momenti di devozione popolare, musica, spettacolo e tradizione. Ancora una volta, le celebrazioni per San Giovanni Battista si traducono in un linguaggio universale fatto di valori profondi, radicamento nel territorio e senso di appartenenza.