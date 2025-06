Sancho il preferito di Conte: il Napoli ci prova

Jadon Sancho è l’obiettivo numero uno di Antonio Conte, che ha ancora bisogno di qualcuno che possa sostituire a livello numerico e qualitativo Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore inglese non è stato riscattato dal Chelsea e dunque bisognerà trattare con il Manchester United

Doppie trattative

Si sta per aprire un’estate assurda, sotto il punto di vista del calciomercato, per il Napoli. Si parla di possibili colpi, di nomi, molto importanti. La trattativa più grossa che potrebbe decollare è quella tra Jadon Sancho e il Napoli. Secondo fonti raccolte dalla nostra redazione, i discorsi tra i partenopei e il Manchester United per Alejandro Garnacho non si sono mai fermati, cosa che però ha reso possibile che Antonio Conte chiedesse informazioni per un altro giocatore.

Il retroscena

Secondo quanto emerso, durante i discorsi con i Red Devils Antonio Conte avrebbe chiesto a Giovanni Manna di chiedere informazioni per Jadon Sancho. Il calciatore inglese torna dal prestito al Chelsea, che ha deciso di pagare la penale per non riscattare l’ex Borussia Dortmund. Il calciatore è attualmente svalutato, ma di tanto anche, considerato che non viene da stagioni esaltanti. Infatti, il suo attuale valore (Transfermarkt) è di 28 milioni di euro. La trattativa sembra si possa impostare su circa 35-40 milioni di euro, con il Manchester United che vorrebbe almeno 45, ma sarebbe disposto a cedere a meno pur di liberarsi di un cartellino pesante come quello dell’inglese.