Sancho-Napoli, azzurri interessati al giocatore

Secondo la CBS il Napoli sarebbe tra le squadre interessate a Jadon Sancho. Il calciatore inglese potrebbe andar via dal Manchester United

Il Napoli sembra intenzionato, stando a quanto riportato dai colleghi della CBS, ad inserirsi nella corsa per Jadon Sancho. Il calciatore è stato acquistato per circa 80 milioni dal Borussia Dortmund ma ha mancato di tanto le aspettative che i tifosi della Premier League avevano in lui. È sembrato spesso sotto tono, specialmente perché giocava un calcio non propriamente in linea con quello che i Red Devils gli chiedevano.

Il giocatore ora sembra in procinto di poter lasciare Manchester, magari in prestito per ritrovare lo smalto dei tempi in Germania e rilanciarsi dopo una stagione non propriamente all’altezza del suo talento. Il Napoli ci starebbe pensando concretamente, ma a spaventare e non poco ci sarebbe lo stipendio che il calciatore percepisce.

Non solo Napoli

Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Luis Campos vuole costruire una squadra ben assortita e di spessore, considerando che i francesi vogliono competere a livello nazionale e internazionale. Il salario di Lionel Messi non ci sarà più a pesare e con Neymar dal futuro incerto, il gruppo di attaccanti del PSG potrebbe essere leggermente diverso. Di conseguenza, Ben Jacobs di CBS Sports ha rivelato che il club della capitale potrebbe fare una scommessa su Jadon Sancho.

Il PSG avrebbe inviato dei rappresentanti per osservare l’attaccante del Manchester United e discutere internamente sul suo profilo. Inoltre, anche il Napoli ha mostrato interesse per il giocatore. Aurelio De Laurentiis potrebbe provare un approccio mettendo in mezzo una formula di prestito con metà dello stipendio pagato dagli inglesi.