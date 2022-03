Sandra Oh protagonista del primo terrificante trailer di “Umma”

Sandra Oh è la protagonista di Umma, un horror soprannaturale creato da Iris K. Shim. Sam Raimi, noto principalmente per la trilogia di Spider-man (2002-2003) e il franchise di Evil Dead, è tra i produttori del film.

Sony Pictures distribuirà la pellicola nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 18 marzo 2022.

Sinossi di Umma con Sandra Oh:

“Umma, che in coreano significa ‘madre’, segue le vicende di Amanda (Oh) e sua figlia (Fivel Stewart). Le due vivono una vita tranquilla e serena in una fattoria americana. Trascorrono le giornate ad allevare api e vivono senza tecnologia. Quando i resti della madre di Amanda, con cui non era in buoni rapporti, arrivano dalla Corea, uno spirito maligno viene liberato con l’intenzione di prendere il controllo del corpo di Amanda. La donna inizia anche a sentirsi perseguitata dalla possibilità di trasformarsi nella propria madre”.

Il primo trailer è stato rilasciato, in vista dell’uscita nelle sale a breve.

Ecco il trailer ufficiale di Umma:

Non vi è ancora una possibile data d’uscita italiana della nuova pellicola di Sandra Oh.

Tuttavia, i fan dell’attrice possono accompagnarla nella quarta e ultima stagione di Killing Eve. La serie viene distribuita in Italia da TimVision il giorno dopo la messa in onda su BBC America. L’ultimo episodio verrà rilasciato il 18 aprile 2022.