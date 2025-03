Sandro Giacobbe, colpito dal meningioma. Quali sono i sintomi e le terapie di questo tumore?

Quasi un anno fa, a “Domenica In” il noto cantante Sandro Giacobbe ha raccontato com’è cambiata la sua vita da quando gli è stato diagnosticato un meningomia.

Si tratta di un tumore che colpisce le meningi, le membrane che le avvolgono ed il midollo spinale. Il fatidico evento che ha portato alla diagnosi è stato casuale. Un giorno, mentre il cantautore faceva colazione, ha sentito il braccio intorpidirsi sempre di più.

Alla rilevazione della malattia, è seguita un’operazione chirurgica e i relativi cicli di terapie. Pur trattandosi di un tumore, quasi generalmente benigno; le conseguenze inibitorie per il corpo sono grandi. Giacobbe ha raccontato che per un determinato periodo di tempo ha vissuto allettato, con l’impossibilità di stare in piedi. Il motivo? Il rischio di frattura per le ossa era troppo elevato.

I sintomi in realtà cambiano a seconda del punto di localizzazione del meningioma. Tra quelli più comuni, ci sono la perdita della vista e dell’udito, debolezza ossea e convulsioni. Talvolta, il tumore intacca anche la personalità del malato, il cui umore cambia spesso. È comune, inoltre, l’inizio di crisi epilettiche. Le relative terapie cambiano a seconda del singolo caso. Se il meningioma è piccolo ed asintomatico, i medici possono optare anche solo per un monitoraggio scandito. Se la situazione è diversa, si prosegue con la rimozione chirurgica. Nel caso in cui non sia possibile asportare completamente il tumore, si ricorre alla radioterapia.

Ancora tutt’oggi non appaiono chiare le cause che conducono alla nascita di tale malattia. Tra le ipotesi, fatte dalla medicina, c’è l’esposizione a radiazioni durante il periodo infantile. È da escludere l’influenza dell’uso del cellulare.