Sandro Sabatini: “Insulti e minacce: non vedo, non sento, non parlo. Così bisogna fare sui social”

Nel suo editoriale sul portale calciomercato.com, il giornalista Sandro Sabatini ha scritto in merito alla partita Juventus-Napoli e il fallo fischiato dall’arbitro per l’intervento di Milik su Lobotka: “1) Il Napoli ha meritato di vincere. 2) Il Napoli ha strameritato lo scudetto. 3) Nel primo tempo Gatti doveva essere espulso per il pugno a Kvara: l’arbitro non aveva visto, il Var ha sbagliato a non intervenire per sanzionare con il cartellino rosso. Un, due, tre: come i tre scudetti del Napoli“.

“Come i tre punti conquistati allo Stadium, contro la Juventus. Come le tre famose scimmiette: non vedo, non sento, non parlo. Ecco, così bisogna fare per avere una vita serena sui social. Per trascorrere un ponte del 25 aprile senza le notifiche di insulti. Minacce. Insulti&minacce“.

Per le sue dichiarazioni in merito al fallo fischiato dall’arbitro Fabbri, infatti, il giornalista ha ricevuto migliaia di insulti e di minacce. Non è la prima volta. Anche qualche settimana fa, infatti, Sabatini si lamentò dei commenti offensivi ricevuti dopo le dichiarazioni in merito a Luciano Spalletti.