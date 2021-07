Sandro Sabatini (Sportmediaset): “Kaio Jorge sarà un giocatore della Juve”. Il presidente del Santos: “Stiamo valutando una proposta”

Importante indiscrezione di mercato riportata poche ore fa da Sandro Sabatini, il noto giornalista dagli studi di Sportmediaset ha rivelato che la Juve sarebbe ad un passo da Kaio Jorge. Ecco quanto dichiarato (virgolettato Tuttojuve.com):

“Il Milan sta perdendo Kaio Jorge, il giovane brasiliano 2002 che va alla Juventus. La trattativa la sta confermando anche il Santos, è in via di definizione e a meno di clamorosi colpi di scena Kaio Jorge sarà un giocatore della Juventus”.

L’attaccante è ritenuto uno dei talenti più interessanti del panorama internazionale e la Juve lo segue da tempo. A confermare il possibile addio al Santos ci ha pensato direttamente il presidente Andres Rueda, intervistato da Globo Esporte:

“C’è una proposta per Kaio Jorge. La stiamo valutando per dare una risposta. Io avrei voluto rinnovare il contratto e tenerlo per altri cinque anni. Cercheremo la situazione migliore per il club e per lui.

Lui e la famiglia sono dalla nostra parte. Sono riconoscenti per quello che ha fatto il Santos e credono che sia sbagliato andare via senza che il Santos abbia un riconoscimento per questo lavoro. Credo che sarà una cosa interessante per il club e per lui”.