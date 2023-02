Sandro Sabitini e il messaggio per Luciano Spalletti: “Prima di ricevere una fogna di insulti via social…”

Sulle pagine di calciomercato.com, il giornalista Sandro Sabatini ha deciso di ricostruire quanto successo con Luciano Spalletti. Il destinatario del fuori onda dell’allenatore del Napoli, infatti, era lui. Il giornalista Mediaset ha deciso quindi di ricostruire i fatti: “Premesso che spero di essere davvero il destinatario della telefonata – che al momento non è ancora arrivata – innanzitutto mi spiace che quel che voleva essere un complimento sia stato interpretato come una critica“.

Sabatini ha scritto il suo pensiero in merito a quanto successo, evidenziando che da quel momento sui social sono presenti insulti di ogni tipo nei suoi confronti: “Prima di precipitare – come comunque, purtroppo, accadrà – nella fogna degli insulti via social, preferisco che si ricostruisca quanto detto dal sottoscritto in onda, ieri sera in Champions League Live su Canale5, post partita di Eintracht-Napoli. E quanto detto da Luciano Spalletti fuori onda, prima della rituale intervista post partita“.

“[…] Mi scusi Spalletti se queste domande sembrano sbagliate, retoriche, fuori luogo o peggio ancora offensive per la sua persona e per la sua professionalità. Non era mia intenzione. Anzi. Mi scusi Spalletti se la frase “questo Napoli è un capolavoro” poteva essere l’apertura, anziché la chiusura, del mio intervento […]”.

Il giornalista Mediaset ha poi continuato spiegando le proprie motivazioni in merito all’episodio del post Francoforte-Napoli.