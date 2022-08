Sangiovanni a Capri con un’attrice e sul web impazza il gossip, ecco cosa sta succedendo

Domenica 31 luglio si è svolto a Capri l’evento benefico di Unicef organizzato da LuisaViaRoma, al quale si è anche esibita Jennifer Lopez. Come ogni anno sono stati presenti tantissimi personaggi famosi, tra cui Sangiovanni.

Il cantante però in queste ore è vittima di un gossip che gli sta dando non pochi problemi, anche in virtù della relazione con la sua fidanzata, Giulia Stabile, ex ballerina concorrente di Amici.

Sui social sono girati vari video della serata, e tra questi uno mostra Sangiovanni seduto al tavolo (insieme ad altre tante persone) vicino ad una ragazza, girati l’uno verso l’altra. A riportare il tutto Deianira Marzano su Instagram che ha parlato di un presunto bacio.

In realtà i due stavano semplicemente parlando, ed erano alquanto vicini solo perchè con la musica alta a volte la comunicazione può diventare difficile. La stessa Deianira ha poi confermato che si trattava di una fake news e che i due artisti stavano conversando.

La ragazza che era seduta al tavolo accanto a Sangiovanni è la cantante e attrice Clara Soccini. Presto reciterà anche nella serie TV Mare fuori, molto apprezzata dal pubblico italiano.