Sangiovanni, dopo un anno di silenzio: “Avevo bisogno di fermarmi”

Dopo un anno trascorso lontano dalle luci dei riflettori, Sangiovanni ha deciso di rompere il silenzio e tornare sul palco. Come annunciato alcune diverse settimane fa, infatti, l’ex volto di Amici prenderà parte alla nuova edizione del Festival di Sanremo. Attraverso una lunga intervista a Vanity Fair, il cantante si è raccontato e ha spiegato il motivo dietro questo silenzio durato un anno.

“Avevo bisogno di fermarmi” – Terminata la sua esperienza ad Amici, il giovane talento non si è fermato un attimo. Ha pubblicato un successo dietro l’altro, prendendo parte, nel 2022, al Festival di Sanremo. Quest’anno, però, il ragazzo ha deciso di prendersi una pausa dalle luci dei riflettori, mettendo un punto alla sua storia con Giulia Stabile.

È proprio la fine di una relazione il tema di Americana, il primo singolo dell’album che verrà pubblicato il 2024. Sebbene il cantante non ne abbia parlato apertamente, è ovvio che la canzone è dedicata proprio alla rottura con la ballerina di Amici. Riguardo a questo nuovo singolo, Sangiovanni ha raccontato che:

“Scrivere per me è il mezzo migliore per raccontare certe cose. Io faccio musica, perché dovrei spiegare un qualcosa, come la fine di una relazione, attraverso un post su un social media? Se fossi un pittore, l’avrei comunicato dipingendo. Le cose più importanti le metto dentro una canzone. Me lo sono chiesto però, se fare un post o rilasciare un’intervista potesse essere il modo giusto, ma alla fine ho capito che non lo è per me”.

A distanza di tempo dalla fine di questa sua importante storia d’amore, il ragazzo ha ammesso di stare bene da solo. Nonostante questo, però, l’artista ha comunque ammesso che: “allo stesso tempo prima o poi vorrei trovare qualcuno con cui condividere le mie emozioni e sentirmi compreso”.

Riguardo al suo anno trascorso in silenzio e lontano dal mondo dello spettacolo, l’ex concorrente di Amici ha spiegato: “Fermarmi non è stato strano perché ne avevo bisogno. Da Amici in poi sono stato sovraesposto e ho sentito il bisogno di andare altrove, in posti dove non ti conosce nessuno, dove sei libero di essere quello che vuoi, senza dover dare una spiegazione”.