Sangiovanni, polemica per una frase su Giulia Stabile

Nonostante l’intervista rilasciata a Vanity Fair, Sangiovanni sembra aver maturato e manifestato rispetto verso la sua ex fidanzata Giulia Stabile. Nell’intervista, ha affrontato per la prima volta la rottura con Giulia, svelando che la canzone che presenterà al prossimo Festival di Sanremo sarà una sorta di lettera di addio a lei. Nei giorni successivi, sono state spese parole per sottolineare il cambiamento musicale del cantautore, che sembra aver abbandonato un certo stile musicale per abbracciarne uno nuovo, influenzato da un periodo di pausa e riflessione.

Le parole di Sangiovanni che hanno scatenato il web

Le parole di Sangiovanni avevano suggerito che la relazione si fosse interrotta a causa di un tradimento da parte sua, spiegando così la necessità di una lettera riparatrice che avrebbe ispirato il suo brano sanremese. Giulia Stabile ha scelto di non commentare le rivelazioni del suo ex, mantenendo questo comportamento da quando la relazione è terminata, nonostante le voci di presunti flirt che li riguardavano entrambi. Tuttavia, nelle ultime ore, si è verificato un evento che ha sorpreso e indignato sia i fan della ex coppia che i sostenitori di Giulia.

Durante una diretta sui social, Sangiovanni è stato intervistato da alcuni TikToker e ha risposto a diverse domande. In un momento del video, una voce ha chiesto provocatoriamente: “Alza le mani se ti chiav***sti Giulia Stabile”, un’affermazione che avrebbe dovuto essere ignorata. Tuttavia, Sangiovanni ha alzato la mano, suscitando perplessità tra gli spettatori, che gli hanno chiesto di abbassarla: “Per favore Sangio, abbassa quelle mani, stiamo calmi”.

Sul web è scoppiata una polemica in seguito a un gesto di Sangiovanni durante una diretta sui social. Una domanda provocatoria riguardante la sua ex, Giulia Stabile, ha portato Sangiovanni a sollevare la mano, suscitando accuse di mancanza di rispetto e misoginia. La reazione è stata critica, evidenziando le contraddizioni rispetto alle posizioni del cantante contro le discriminazioni.

Alcuni hanno interpretato il gesto come un tentativo di ottenere attenzione in vista del suo imminente debutto al Festival di Sanremo. Le fan di Giulia Stabile hanno accusato Sangiovanni di mancare di rispetto e di non aver presentato scuse. Giulia Stabile ha mantenuto il suo silenzio, dimostrando indifferenza verso l’accaduto.