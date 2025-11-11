Manovra 2026, oltre 7mila assunzioni nella sanità: nuovi medici e infermieri

Davanti alla grave carenza di personale nel settore sanitario, nella Manovra economica 2026 è previsto un grande investimento per nuove assunzioni. Il piano prevede non solo un aumento della retribuzione, ma anche l’inserimento di oltre 7.000 tra medici e infermieri.

NUOVE ASSUNZIONI – Come già accennato, nella Legge di Bilancio 2026 è previsto un grande investimento previsto per la sanità pubblica. Nelle scorse settimane, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ad un piano dove verranno destinati 450 milioni per le assunzioni di circa 1.000 nuovi medici e 6.300 infermieri.

RETRIBUZIONI E TUTELE – Parallelamente agli inserimenti di nuovo personale sanitario, è previsto uno stanziamento anche per aumentare loro la retribuzioni e garantirgli maggiori tutele.

Sono previsti 50 milioni di euro nel 2025 e altri 50 nel 2026 per l’aumento delle indennità di pronto soccorso, insieme a un fondo strutturale da 120 milioni l’anno destinato a migliorare il trattamento economico dei medici specializzandi.

Inoltre, a partire dal 2026 ci sarà un aumento del 5% nelle retribuzioni base dei medici in formazione, che aumenterà del 50% nelle specializzazioni meno scelte, come medicina d’urgenza e anestesia. Stanziati inoltre 280 milioni per le indennità di specificità, che a regime porteranno 3.052 euro lordi annui in più per medici e veterinari e 1.600 per gli infermieri, ai quali si aggiunge una flat tax al 5% sugli straordinari.

Oltre alle retribuzioni, verrà data importante anche alle condizioni lavorativi e alla formazione. È prevista una Scuola di Specializzazione in Medicina Generale, che sostituirà i corsi regionali e che garantirà una formazione uniforme e universitaria. Sul piano giuridico, inoltre, i medici e operatori sanitari potranno essere perseguiti solo in caso di colpa grave, se avranno rispettato le linee guida e buone pratiche cliniche.

Verrà garantita anche maggiore sicurezza con l’introduzione della flagranza differita contro le aggressioni al personale, permettendo l’arresto anche a distanza di tempo grazie alle immagini di videosorveglianza.