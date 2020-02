DIRETTA LIVE Sanremo 2020: Perchè Sanremo è Sanremo, tutto sulla 1ª serata

La 70esima edizione del Festival Di Sanremo sta per cominciare; In questa primissima serata della tanto attesa kermesse Sanremese, vedremo esibirsi 4 degli 8 artisti della categoria “giovani” e 12 dei 24 cantanti Big in Gara.

Il Festival di Sanremo comincia ora anticipato dal collegamento in diretta con il TG1, dal balconcino di Sanremo con Vincenzo Mollica. Amadeus: “C’è Sanremo, una festa grandissima, finalmente ce l’abbiamo fatta. Sono prontissimo, non vediamo l’ora di cominciare!”

ore 21

Puntualissimo Amadeus sale sul palco accompagnato da Fiorello; l’apertura scorre senza intoppi, direi un ingresso all’insegna di “novità, sorprese, reunion”. A giudicare i cantanti in gara, la giuria demoscopica.

Cominciamo la primissima serata con due degli artisti in gara per gli Eugenio In Via di Gioia e Tecla. Tsunami apre la primissima serata, Gli Eugenio emozionatissimi, portano sul palco un pezzo indie-pop che condensa i loro 7 anni di carriera. Segue Tecla con 8 Marzo, che porta sul palco dell’Ariston un brano intimo e sognante (uscito dalla penna di Piero Romitelli).

La percentuale 50.6% fa passare Tecla alla semifinale.

ore 21.20

Fadi con Due noi e Leo Gassmann con Vai Bene Così sono gli ultimi artisti che questa sera si sfideranno nella categoria giovani. La giuria decreta come vincitore, con 54% Leo Gassman.

ore 21.40

Tiziano Ferro, annunciato da Amadeus “mi accompagnerà per tutte le serate”, sale sul palco con la famosissima Volare di Domenico Modugno. Un Tiziano elegantissimo, emozionato dal sorriso smagliante.

ore 21.45

Il primo cantante in gara è lei, Irene Grandi: “con la sua grinta e la sua energia, è una delle voci femminili più particolari d’Italia”, sul palco oggi porta Finalmente Io (uscito dalla penna di Vasco Rossi).

La scaletta d’uscita di questa prima serata del Festival Di Sanremo:

Irene Grandi – Finalmente io

Marco Masini – Il confronto

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

Achille Lauro – Me ne frego

Diodato – Fai rumore

Le Vibrazioni – Dov’è

Anastasio – Rosso di rabbia

Elodie – Andromeda

Bugo e Morgan – Sincero

Alberto Urso – Il sole ad est

Riki – Lo sappiamo entrambi

Raphael Gualazzi – Carioca