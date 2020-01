Sanremo 2020, fan impazziti per Diletta Leotta: “Non sono riuscita a mangiare una pizzetta”

Diletta Leotta, nota giornalista sportiva per DAZN, ha un seguito di fan enorme grazie alla sua bellezza e professionalità. La donna affiancherà Amadeus nella conduzione di Sanremo 2020 ed è stata intervistata dai microfoni dell’Ansa.

DILETTA LEOTTA TRAVOLTA DAI FAN – La giornalista ha svelato di essere stata travolta dai fan e di non essere riuscita a mangiare nemmeno una pizzetta. Tuttavia, la Leotta è soddisfatta di tutto questo affetto e non vede l’ora di cominciare! “Avrò al mio fianco una donna forte e coraggiosa. Sono molto contenta di aprire Sanremo con Rula Jebreal. Faccio radio da tre anni e ascolto tantissimo la musica che va in onda in radio. Qui a Sanremo devo essere imparziale, non posso sbilanciarmi troppo. Volevo mangiare una pizzetta, ma non ce l’ho ancora fatta ma tanta attenzione mi inorgoglisce. Non vedo l’ora di cominciare questa avventura, di godere di tutto questo entusiasmo, di farmi trasportare da questa onda bellissima” ha dichiarato la giornalista.

“Sono felice anche perché da oggi posso parlare di questo: finora non l’ho fatto, da ora potrò rispondere a tutti i messaggi che mi sono arrivati in queste settimane” ha poi continuato Diletta Leotta, entusiasta di questa nuova opportunità. Pare, quindi, che le polemiche attorno alle dichiarazioni sulle donne di Amadeus si siano placate.